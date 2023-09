Due forlivesi al Festival di Venezia: Laura Fuzzi e Maria Mengozzi collaborano alla realizzazione del film "Invelle"

Due forlivesi protagoniste al recente Festival di Venezia. Si tratta di Laura Fuzzi e Maria Mengozzi, che nel ruolo di animatrice Senior e Junior hanno collaborato alla realizzazione del film “Invelle” diretto da Simone Massi, selezionato ad Orizzonti per il Festival di Venezia e vincitore del premio Luzzati. "Invelle" è un'opera cinematografica che si distingue per la sua profondità emotiva e visiva.

La storia del film è ambientata in periodi storici differenti, seguendo le vite di tre bambini contadini: Zelinda nel 1918, Assunta nel 1943 e Icaro nel 1978. Il film cattura il passare del tempo attraverso il punto di vista di quest? giovani protagonist?, esplorando le sfide e le speranze che affrontano nelle loro diverse epoche. L'animazione è stata realizzata con la tecnica tradizionale frame-by-frame: i fogli vengono inchiostrati con uno strato di cera bianca e uno di cera nera su cui poi le animatrici hanno “grattato” con punte e sgorbie per tirare fuori le luci dei disegni. La squadra era composta da autori e autrici che grazie al loro lavoro hanno realizzato più di 40.000 disegni per 90 minuti di film

Fuzzi si occupa di cinema di animazione e ha già collaborato a diversi film di Massi come la “Strada dei Samouni” vincitore dell'Oeil d'or al Festival di Cannes, “Love is potatoes” di produzione olandese e “Resterà con te” Zecchino d'oro 2016. Come autrice ha realizzato “Gioca con me Papà” di Enrico Ruggeri per lo Zecchino d'oro 2022. Realizza laboratori per adulti e bambini e collabora con diverse realtà italiane.

Mengozzi è attrice e illustratrice. Ha realizzato diversi spettacoli teatrali per famiglie e ragazzi con Compagnia Bella di Forlì ed è apparsa recentemente nel film scritto e diretto da Romeo Pizzol "Potevo Farmi Santo". Ha illustrato per Tomolo Edizioni "I Racconti dell'Aurora" scritto da Simone Zambruno. Da un anno collabora anche a fianco di Laura Fuzzi per la realizzazione di corti animati. Le due animatrici hanno visto la prima del film, insieme a tutta la produzione, a Venezia. Il Film è stato prodotto da Minium Fax Media e prossimamente si potrà ammirare al cinema.