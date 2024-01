Lo storico hotel cambia volto e diventa 4 stelle: c’è anche una piscina riscaldata e una spa con sauna e palestra

In Campigna c'è una nuova struttura ricettiva a 4 stelle. Taglio del nastro venerdì pomeriggio per il “Granduca Mountain Wellness Apartments” gestito dalla famiglia Tassinari. Il Granduca palazzo Granducale del 700 si è completamente rinnovato nell’ultimo anno di lavori, con appartamenti suite di varie grandezze, tipologie e servizi. La location ideale per trascorrere le vacanze in una casa circondata tra la natura e la tranquillità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco Daniele Valbonesi e dell’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. Sabato e domenica è previsto un open day per chi vorrà vedere da vicino il nuovo Granduca.

La struttura presenta un lounge bar con prodotti tipici di qualità abbinati alle migliori cantine locali e nazionali. Gli appartamenti suite sono arredati con una particolare attenzione dedicati al Parco Nazionale: dove ogni singolo appartamento racconterà la magia della Foresta tra animali e natura, tutti con grandi bagni e docce emozionale, alcuni con soppalco e vasca idromassaggio. Tra le novità la presenza di una piscina riscaldata esterna per il periodo estivo, ma anche una interna situata all’ interno della grotta originale del palazzo granducale con acqua calda, due sedute idromassaggio, una cascata cervicale e una area con bolle d’aria per la rigenerazione della schiena. La spa è arricchita da una sauna finlandese, un bagno a vapore, una palestra e un area massaggi con lettino per la cura della colonna vertebrale, un parcheggio esterno riservato e una veranda esterna.