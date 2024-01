Diciotto anni dopo si ritrovano gli ex dipendenti dell’azienda: “Una seconda famiglia”

“Una seconda famiglia”. Dopo 18 anni si sono ritrovati a cena degli ex dipendenti della Gidiemme. “Siamo un po' cresciuti, qualche capello bianco in più, qualche rughetta, qualche chiletto, ma ci siamo riconosciuti tutti dal sorriso, dagli occhi e dagli abbracci stretti”. Sono trascorsi 18 anni dall’ultimo incontro, un periodo di tempo “che non hanno scalfito il nostro forte legame improntato grazie allo stile familiare dei nostri titolari che pretendevano serietà, precisione e traguardi, che abbiamo raggiunto pur partendo da un'aziendina di 4 persone, ma che non si sono mai sottratti a partecipare ai non pochi momenti di risate, battute e scherzi durante la giornata di lavoro. Gidiemme era questa, un azienda accogliente, una seconda famiglia. E un legame così e’ per sempre”.