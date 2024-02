Un matrimonio da cinque stelle: azienda forlivese vince il "Wedding Awards"

Un'azienda da cinque stelle. Tra i vincitori dell'undicesima edizione dei "Wedding Awards", i premi più prestigiosi del mondo degli sposalizi, c'è anche la realtà forlivese "Guia Casadio Sposa & Sposo". Nel dettaglio, l'azienda ha ricevuto un totale di 283 recensioni sulla sua vetrina online di "Matrimonio.com" e una valutazione di 4.9 su 5 determinata dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per l’organizzazione del matrimonio, ottenendo così un "bollino" che servirà come indicatore di qualità per le migliaia di coppie che utilizzano "Matrimonio.com" per selezionare i loro fornitori di nozze.

Vincere un Wedding Award non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l'eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie. Secondo José Melo, vicepresidente Sales Europa di Matrimonio.com, "negli ultimi anni i fornitori di servizi matrimoniali ne hanno passate tante e il 2023 ha rappresentato per molte aziende un atteso ritorno alla normalità. L’organizzazione dei matrimoni richiede sempre un'enorme quantità di lavoro, una minuziosa attenzione ai dettagli e tanta dedizione: i nostri vincitori hanno offerto questo e molto altro alle loro coppie".

"Noi di Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, siamo orgogliosi di celebrare i fornitori che sanno andare oltre e che contribuiscono a rendere il giorno del matrimonio indimenticabile e speciale per tutti coloro che vi partecipano, in tutto il mondo", conclude Melo. I Wedding Awards comprendono le seguenti categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto Matrimonio, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi.