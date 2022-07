A Gatteo Mare "Miss Tagliatella", sfida a colpi di mattarello. Seconda classificata una forlivese

È stato un bellissimo pomeriggio di festa, legato alle tradizioni della cucina romagnola, quello che si tenuto nel pomeriggio di venerdì scorso, al Bagno Alvaro di Gatteo Mare (di cui è titolare la famiglia Spinelli), per l’edizione 2022 di “Miss Tagliatella”, il consueto appuntamento estivo, organizzato dalla Direzione del Bagno Alvaro e dal ristorante “il Mare in Pentola” di Gatteo Mare, con il coordinamento della Lady Chef Albarosa Zoffoli e dello Chef Alessandro Spinelli. L’evento, seguito da un numeroso pubblico, è stato condotto da Paolo Teti. Dodici concorrenti in gara (undici donne e un uomo), di diverse province italiane e la canadese Lauren Guluk, che sotto la guida degli Chef Zoffoli e Spinelli, a colpi di mattarello, farina e uova, hanno preparato poi “tirato” a mano la sfoglia (come facevano una volta, le nostre nonne) e si sono sfidati per preparare la migliore tagliatella, la “Miss Tagliatella” appunto, uno dei piatti più amati dagli italiani!

Questa la classifica della competizione

Prima classificata Paola Vicini, 52 anni, casalinga, di Bolgare (Bergamo), sposata con Orazio e mamma di Lorenzo di 13 anni, Paola si definisce una brava cuoca, in modo particolare ama preparare i dolci, prima di partecipare a “Miss Tagliatella”, non aveva mai “tirato al mattarello” le tagliatelle, nonostante questo, nella sua preparazione, ha rispettato tutti i “canoni” per essere definite tagliatelle “ideali”, quindi (le sue tagliatelle) si sono aggiudicate il titolo di “Miss Tagliatella 2022”. Seconda classificata Sara Pugi, 34 anni, assistente sanitaria presso la Casa della Salute, di Forlì. Si considera una brava cuoca, anche se dice che la pasta fatta a mano non è il piatto che le riesce meglio. Terzo classificato Gianni Coscelli, ex funzionario di banca, di Milano, sposato con Patrizia, due figli e cinque nipoti. Ama il mondo della cucina, ma preferisce più mangiare che preparare. È un super tifoso del Milan.