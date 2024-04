In pochi anni hanno realizzato un piccolo impero della moda conquistando i vip: il successo dei fratelli forlivesi

Tappa a Forlì per l'ex tronista e opinionista di "Uomini e donne" di Maria De Filippi, Lorenzo Riccardi. L'influencer si è recato in questi giorni nella città mercuriale per rinnovare il suo guardaroba, affidandosi all'esperienza dei fratelli Andrea e Mario Bondi, titolari della casa di moda forlivese "Il Chiodo". Mario, 35 anni, e Andrea, 34, hanno ideato nove anni fa "Il Chiodo" per passione, una scommessa che i fratelli Bondi stanno portando avanti con successo, sfornando idee sempre nuove, unendo creatività, buon gusto e visione.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Oggi "Il Chiodo" è una realtà che crea collezione di camicie, pantaloni con tessuti in viscose naturali e fantasie uniche per chi vuole colore e originalità nel proprio look, quest’anno hanno ampliato la loro scelta inserendo abiti in lana fresca unici nel loro genere personalizzati e riconoscibili, ad oggi scelti da chi è alla ricerca di qualità e originalità. “Io e mio fratello, spinti dalla passione che ci accomuna, siamo da sempre alla ricerca di idee nuove, sostenibili, originali e di voglia di investire in noi stessi e nel nostro brand", avevano dichiarato. Lo showroom si trova in Via Capanni, ma "Il Chiodo" anche dispone di un laboratorio dove vengono realizzate le creazioni.