Da Forlì spediscono capi unici in tutto il mondo: l'attività dei due fratelli forlivesi, che piace ai vip, festeggia il settimo anniversario

Attività in crescita e in continua ricerca è quella dei fratelli Bondi imprenditori del marchio “Il Chiodo”, nella creazione di moda realizzata da loro. Da sette anni infatti le proposte del Chiodo, rivolte soprattutto ad un pubblico maschile, vengono ideate, progettate e realizzate a Forlì e vendute a clienti in tutto il mondo, come racconta Mario, 33 anni, titolare insieme ad Andrea, 32. I ragazzi sono partiti da molto giovani con questa attività che ora raggiunge diversi vip e calciatori.

"Siamo marchio registrato dall'inizio, creando appunto capi unici con una nostra grafica. Volevamo ampliarci, dando il nostro brand a negozi selezionati, con il lockdown il progetto ha subito un rallentatamento, ma resta in essere. Spediamo in tutto il modo, già dal primo anno, dopo la gavetta, tramite personaggi televisivi che indossavano i nostri capi ci siamo fatti conoscere, creando modelli unici. Tra i nostri clienti ci sono anche calciatopri di Seria A e B", spiega.

“Io e mio fratello, spinti dalla passione che ci accomuna, siamo da sempre alla ricerca di idee nuove, sostenibili, originali e di voglia di investire in noi stessi e nel nostro brand. Nonostante questi due anni difficili e faticosi per le attività, con le paure annesse di ogni giorno, siamo fieri di questo traguardo conquistato ogni anno nella sfida, nella creazione di capi unici e di tendenza”. Il negozio festeggia il settimo anniversario venerdì dalle 16 alle 19,30, aprendo al pubblico il loro showroom in Via G. Capanni per festeggiare con un buffet e un omaggio a tutti i partecipanti. Oltre al punto vendita "Il Chiodo" dispone di un laboratorio dove vengono realizzate le creazioni, uno spazio dove le idee diventano dei capi unici.