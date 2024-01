I sogni di Luca, l'avventura ad "Affari Tuoi" finisce con una bella vincita. Ma il suo pacco conteneva 100mila euro

Due forlivesi protagonisti nella puntata di mercoledì sera di "Affari Tuoi", la trasmissione serale in onda dopo il Tg1 su Rai Uno e condotta da Amadeus. Si tratta di Luca Biscaglia, 44 anni, presentato dal conduttore come "il nostro Niccolò Fabi" per la somiglianza al cantante per effetto dei folti capelli ricci, affiancato in questa avventura dal figlio Nicola di 24 anni, consulente immobiliare. "Non canto", ha tenuto a precisare Luca, che nella vita fa il progettista di impianti di automazione industriale. "Sembrate fratelli", ha rimarcato Amadeus prima di entrare nel vivo del gioco.

Pacco numero 9, "come un centravanti", per una partita che ha visto la prima offerta del "dottore" da 29mila euro, rifiutata dai concorrenti: "Cifra di tutta rispetto e ringraziamo tantissimo, ma andiamo avanti". Tra promesse di squacquerone e piadina per tutti, si è proseguiti nell'apertura dei pacchi, col "dottore" che ha offerto 36mila euro, anche quest'ultimi triturati. Il pacco numero 16, abbinato all'Abruzzo, conteneva 300mila euro, ma questo non ha scoraggiato i due concorrenti, decisi ad andare avanti "fino alla fine", citando il motto della Juventus. "Ma faccio comunque il tifo per lui", la reazione dell'interista Amadeus. Il "dottore" ha offerto 24mila euro, ma anche in questo caso la decisione di "ringraziare ed andare avanti".

Con sette pacchi ancora da aprire Luca e Nicola hanno rifiutato di cambiare il pacco, vedendo andar via 75mila euro che si trovavano nella scatola abbinata alla Sicilia. "Non ci scoraggiamo assolutamente", il mantra di Nicola, con cinque pacchi ancora da aprire, due blu da 10 e 50 euro e tre rossi da 10mila, 50mila e 100mila euro. Dopo aver rifiutato un assegno da 29mila euro, Luca ha cominciato a sorseggiare acqua non appena è rimasto un solo pacco blu da liberare, da 10 euro, abbinato alla scatola numero 5 della Calabria. "Quanto pensi di avere nel pacco numero 9?", la domanda di Amadeus, replicato da un secco "50mila" da Luca.

Con una bella vincita assicurata, l'ansia è svanita. Il "dottore" ha offerto 40mila euro, "ma ho delle sensazioni" e per questo motivo il 44enne ha proseguito nel cammino. Una decisione che aveva una motivazione: tutti e tre i numeri rimasti avevano un significato. Undici, la data di nascita del papà e nonno dei Biscaglia, il 9 il compleanno della sorella e zia Claudia, e il 14, giorno di nascita di Edera, mamma e nonna dei due forlivesi.

Finale con suspance. "Ho sognato il 14 stanotte, ho i brividi - le parole di Luca -. In questo giorno è nata mia mamma, Edera, mi starà guardando ma non so se ha capito. Soffre di Alzheimer. Ogni volta che mi vede mi dice "bisogna che mi porti un po' di soldi" e questa cosa va avanti da tre anni. I numeri che ho sognato contenevano soldi. Io sono sicuro di avere 50 nel pacco". I Biscaglia hanno accettato i 75mila euro ma, dopo aver aperto i pacchi, hanno scoperto che il loro conteneva 100mila euro. "Va benissimo", le parole del concorrente.