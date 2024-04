Al governatore Stefano Bonaccini la t-shirt ufficiale dei Santa Balera

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha ricevuto la t-shirt ufficiale dei Santa Balera, la nuova orchestra della Gen Z del Liscio, rivolgendo "i migliori auguri" per l'avvio dell'imminente tour che porta, a partire dal primo maggio a Savignano sul Rubicone, i suoni del folklore romagnolo alle giovani generazioni. Bonaccini ha avuto parole di elogio per l'orchestra e il progetto che, grazie all'ospitalità al Festival di Sanremo per i 70 anni di Romagna Mia e grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna con "Vai Liscio insieme al Mei", ha rimesso in moto tutta la filiera del folklore romagnolo aumentando il suo valore economico e il suo valore culturale attraendo anche i giovani. Un plauso, sempre da parte del Presidente Bonaccini, anche al grande lavoro del Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti, da sempre attento alle musiche alternative fuori dai circuiti del mainstream commerciale, che tornerà attesissimo per la sua nuova edizione dal 4 al 6 ottobre a Faenza.