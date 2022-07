"Vecc Burdel": ecco il terzo disco cantato in dialetto dal batterista internazionale Vince Vallicelli

A distanza di cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Vince Vallicelli – musicista e batterista romagnolo, uno dei più rilevanti nel panorama musicale italiano – torna sulle scene con il suo terzo album cantato interamente il dialetto. Dopo Com un can sota la lona del 2007 e La fevra del 2017, venerdì 8 luglio esce l’album Vecc Burdel con la produzione artistica di Crinale Lab.

Registrato dal vivo insieme a Roberto Villa al basso, Nicola Peruch a pianoforte e organo, e Don Antonio alle chitarre, il disco si compone di nove brani che esplorano non solo il rock, ma anche il «motorik tedesco degli anni '70, il folklore di Canterbury, e le colonne sonore italiane dell'età dell'oro», dice Vince Vallicelli. In un flusso di coscienza autobiografico Vecc Burdel "canta le cose trovate, e le cose perdute", aggiunge.

Il disco ingloba tutte le anime e le tappe del lungo viaggio di Vallicelli, iniziato nel liscio romagnolo con Secondo Casadei, continuato con il progressive rock e il pop italiano (collaborando con artisti del calibro di Gianni Nannini ed Eugenio Finardi, tra gli altri), fino ad abbracciare il blues con i migliori interpreti europei e mondiali; per poi tornare per l’appunto in Romagna, unendo alle sonorità che da sempre lo contraddistinguono il dialetto locale.

Il nuovo progetto tra musica e parole di Vince Vallicelli, classe 1951, è quindi un ritorno a casa: un’operazione di ricerca, recupero e riproposta, in cui all'esperienza maturata calcando i palchi di qua e al di là dell’Oceano si affianca lo stupore, quasi infantile, che il “fare musica” continua a regalare ancora oggi al batterista romagnolo. Lo stesso titolo, Vecch burdel, è in questo senso illuminante: l’album, asciutto ma deciso, dove Vallicelli torna a essere dietro la batteria, racconta l'eterna danza tra chi siamo stati e chi stiamo diventando, cantando i paesaggi, i sogni e la malinconia del lento scorrere del tempo – lento come il blues di Vallicelli.