Allenamenti, relax e sana alimentazione: pieno di energia a Castrocaro per Roberto Bolle prima di esibirsi all'Avana

Sempre più vip scelgono le terme di Castrocaro per ricaricare le energie in vista degli impegni professionali. A poche settimane dalla visita e soggiorno di Isabella Ferrari, alla "Lucia Magnani Health Clinic" ha fatto tappa Roberto Bolle, dove ha trascorso alcuni giorni di relax prima di festeggiare la Giornata Internazionale della Danza all’Avana, ballando con i ballerini del Balletto Nazionale di Cuba.

L'etoile ha postato su Instagram alcune immagini del suo soggiorno, a partire dalla colazione, con "un'alimentazione sana e controllata", per poi dedicarsi ad allenamenti in palestra fino "tanto relax" e "fantastici trattamenti". Infine un doveroso ringraziamento a Lucia Magnani "per il bellissimo weekend". Tra gli vip che hanno scelto Castrocaro come meta di benessere ci sono Ornella Vanoni, Damiano dei Maneskin, ma anche Nancy Brilli e tanti altri.