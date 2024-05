“Always – Amarsi per sempre” del fotografo forlimpopolese Andrea Severi approda anche a New York

Il lavoro fotografico “Always – Amarsi per sempre” del fotografo forlimpopolese Andrea Severi è stato scelto per essere incluso nell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2024. Questo prestigioso riconoscimento celebra il percorso artistico e la dedizione di Andrea Severi il cui progetto esplora temi profondi e universali dell’amore impossibile. La presentazione ufficiale dell’Atlante ha avuto luogoieri al Teatro-Libreria Giunti Odeon di Firenze. I 25 maggio un evento di presentazione si terrà al Metropolitan Museum di New York, offrendo un’ulteriore piattaforma internazionale per l’opera di Andrea Severi.

“Always – Amarsi per sempre” è un progetto che parla di coloro che amano e ameranno persone che non possono avere. Attraverso la fotografia, un video, una mostra e un imminente libro digitale che sarà disponibile prossimamente su Amazon, Severi esplora le emozioni e le storie di questi amori irraggiungibili, offrendo una narrazione visiva che tocca il cuore. "La strada verso questo prestigioso riconoscimento è stata costellata di importanti esposizioni in rinomate gallerie d’arte in Italia e in Europa. - spiega una nota -. Queste esperienze espositive hanno consolidato la reputazione di Severi come uno degli artisti contemporanei innovativi del momento".