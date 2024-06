Anche Coldiretti alla 28esima Festa Artusiana: "Un’occasione per celebrare la dieta mediterranea"

La città di Forlimpopoli è pronta ad accogliere la 28esima edizione della Festa Artusiana, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cucina e cultura, che si terrà dal 22 al 30 giugno. Questa manifestazione trasforma Forlimpopoli nella capitale del "mangiar bene", celebrando Pellegrino Artusi, il celebre gastronomo che ha rivoluzionato la cucina italiana con il suo libro "La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene". Durante i nove giorni della festa, il centro storico di Forlimpopoli sarà animato da un ricco programma di eventi, tra cui degustazioni, show cooking, concerti, incontri culturali e spettacoli. Ogni sera, oltre 5.000 visitatori avranno l'opportunità di scoprire le prelibatezze della cucina locale e i prodotti tipici del territorio, grazie alla partecipazione di oltre 30 ristoranti e numerosi stand enogastronomici. E ci sarà anche uno stand di Coldiretti Forlì-Cesena

"La Festa Artusiana è un’occasione straordinaria per celebrare la dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco come patrimonio culturale immateriale dell'umanità - commenta Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena -. Questa dieta, basata su ingredienti semplici e genuini, rappresenta non solo uno stile alimentare salutare, ma anche un modo di vivere che promuove la convivialità e il rispetto per il territorio. La presenza degli agriturismi "Il Marchese di Corbaglia" e "L’Antico Frutto", insieme all’azienda agricola "Il Boschetto" con il suo gelato artigianale, alla festa sottolinea l'importanza di sostenere i piccoli produttori locali, che con impegno e passione mantengono vive le tradizioni culinarie del nostro Paese".

La serata inaugurale, sabato, vedrà la presenza dell’agriturismo Il Marchese di Corbaglia di Sogliano al Rubicone presso lo stand Coldiretti Forlì-Cesena. Questo agriturismo sarà presente anche durante la serata di domenica, offrendo ai visitatori una selezione di prodotti tipici. Lunedì, sarà invece protagonista l’agriturismo "L’Antico Frutto" di Premilcuore, iscritto a Campagna Amica, che delizierà i presenti con le tradizionali tagliatelle al ragù romagnole Inoltre, per tutte e tre le serate del 22, 23 e 24 giugno, l’azienda agricola "Il Boschetto" di Premilcuore sarà presente nello stand Coldiretti con il suo gustoso gelato artigianale, un’occasione imperdibile per assaporare un prodotto autentico e genuino, realizzato con ingredienti di alta qualità del territorio. La Festa Artusiana è anche un'occasione per scoprire le bellezze storiche e culturali di Forlimpopoli, una città dove l'arte e la gastronomia si fondono in una sintesi perfetta. Durante l’evento, i visitatori potranno esplorare i monumenti, i musei, i ristoranti e i negozi locali, godendo di un'esperienza completa e immersiva