Anche la forlivese Barbara Semeraro all'evento "Mamme in Moda" a Cesenatico

C'era anche la 46enne forlivese Barbara Semeraro, "Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016", all'evento "Mamme in Moda", andato in scena mercoledì pomeriggio a Cesenatico. Sette Mamme Miss, vincitrici di fascia nazionale di “Miss Mamma Italiana”, insieme a Sergio Moscatelli “il Babbo più Bello d’Italia 2022” (entrambi i concorsi, con marchio registrato, sono produzioni esclusive di Te.Ma Spettacoli), sono state protagoniste di uno shooting fotografico curato dalla fotografa Gloria Teti, nella suggestiva location di Piazza Spose dei Marinai e del Porto Canale Leonardesco di Cesenatico.

Terminato lo shooting, cena “da Urbano”, lo storico ristorante ubicato sul lungo canale di Cesenatico gestito da Ivan Cappelletti (il ristorante, nei suoi 62 anni di attività è sempre stato gestito dalla famiglia Cappelletti). All’evento, hanno partecipato Patrizia Verlicchi, 65 anni, di Ravenna, “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”; Adriana Pino, 63 anni, di Ravenna “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2022”; Sandra De Caro, 61 anni, di Ravenna “Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint 2020”; e Debora Ardini, 46 anni, di Igea Marina, “Miss Mamma Italiana Radiosa 2019”.

“Miss Mamma Italiana” concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 29° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti. Le mamme interessate a partecipare (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it