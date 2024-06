La sua cucina è nata a Forlimpopoli: il celebre ristorante riapre per l'Artusiana con le specialità di Andrea Giacchini

Casa Artusi riapre in grande le porte del suo ristorante con la cucina di Andrea Giacchini per ogni sera dal 22 al 30 giugno. La cucina artusiana incontra la proposta e l’idea di cucina di Essentia con una serie di percorsi e di menu ispirati al manuale di Artusi ma comunque legati alla filosofia di Andrea Giacchini. Dopo la formazione proprio a Forlimpopoli all’Istituto Alberghiero, Giacchini ha poi intrapreso i primi passi in cucina a fianco di grandi nomi della Romagna da Cammerucci a Cavallucci e con lo chef Xavier Mathieu, al ristorante Le Phébus & Spa Relais et Château (stella Michelin, nel cuore della Provenza).

Da dicembre 2019 è proprietario con la compagna di Essentia, segnalato nella famosa guida rossa. La sua ricerca si lega a doppio filo con il mondo artusiano e trova un degno compimento nella proposta gastronomica al ristorante di Casa Artusi che prevede un menu degustazione diviso in tre percorsi intitolati “Il Pellegrino”, “Il bello e il buono” e “Il mangiar bene”, senza rinunciare al menu alla carta.