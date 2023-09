Il team di animazione "Jumpscare Eventi Horror" cerca attori figuranti in vista di Halloween

"Jumpscare Eventi Horror" cerca attori figuranti in vista della festività di Halloween. Le caratteristiche principali per far parte dell'organico del team di animazione Essere "persone dinamiche e amanti del genere. Sarà un'opportunita? per divertirsi, con una retribuzione assicurata". "Non e? richiesta particolare esperienza, ma sono invece caratteristiche fondamentali serieta?, impegno e interesse per il settore - viene chiarito nell'annuncio -. E? preferibile che i soggetti siano residenti in provincia di Bologna, Ravenna, Faenza, Forlì-Cesena, Rimini e dintorni, ma saranno accolte tutte le richieste che arriveranno". Per candidarsi occorre inviare un video di presentazione, della durata massima di un minuto, alla mail thejumpscare.jump@gmail.com.