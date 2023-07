La catena danese di arredamento sbarca a Forlì: un'altra vetrina si accende vicino al casello autostradale

Si aggiunge un altro tassello al polo commerciale di via Gordini e si tratta della catena danese di mobili, materassi ed articoli per la casa, un negozio con proposte d’ispirazione scandinava. Venerdì 28 luglio inaugura lo store Jysk di Forlì, sesto punto vendita in EmiliaRomagna. A sostegno del territorio colpito dall’alluvione, sarà attiva una promozione su una selezione di articoli a 1 euro fino ad esaurimento scorte.

Nella zona del Globo arriva dunque quello che è stato definito da alcuni "la risposta danese ad di Ikea", negozio che inaugura alle 9:30, andando ad incrementare la vasta area commerciale che, in più edifici, si sta sviluppando nella zona del casello della A14, dove le grandi superfici si stanno pian piano riempiendo.

Jysk è una catena multinazionale danese, che in totale gestisce più di 3.300 negozi in 48 Paesi. Ha aperto il primo negozio in Italia nel 2009 e, ad oggi, ha 80 negozi e più di 700 collaboratori. Il fondatore Lars Larsen aprì il suo primo negozio in Danimarca nel 1979. Sono più di cento le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale e per lo store di Forlì sono disponibili quelle di sales assistant e magazziniere.