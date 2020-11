Raggi di sole nel lockdown: una nuova apertura in centro

Una nuova apertura in centro illumina il grigiore di questo nuovo lockdown: è il negozio di vendita al dettaglio "Vita" del dott. Vittorio Vegni. "Ci occupiamo di prodotti per il benessere al naturale", racconta Federica Martini, naturopata dipendente di Vegni. "Fino a qualche tempo fa si lavorava moltissimo nelle fiere, poi siamo passati alle vendite online e all'ingrosso; ma sempre più persone ci chiedevano un negozio dove potersi recare tutto l'anno per rifornirsi di incensi, profumatori d'ambienti e altri prodotti naturali per la salute."

L'insolita attività di Vittorio Vegni, forlivese, è nata nel 1992, sull'onda di un interesse che dalla laurea in legge lo ha portato ad avvicinarsi sempre di più al mondo del benessere naturale. "Il progetto di aprire un negozio al dettaglio era nato già prima del covid, ma abbiamo deciso di procedere anche perché l'augurio è che a breve anche il covid passi, e di ritrovare al più presto il contatto con le persone."