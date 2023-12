Si riaccende una vetrina del centro storico: torna l'atelier solidale in versione "Christmas Edition"

Un temporary store in versione "Christmas Edition" accenderà dall'8 dicembre all'8 gennaio una vetrina del centro storico. L'associazione volontariato no profit di Faenza "Maria Bianconi" torna a Forlì e aprirà al civico 25 di Corso Diaz "CuciAmore", proponendo con un fine benefico inedite creazioni per colorare la casa attraverso accessori e coperte. Non solo, in questo periodo natalizio, si potranno ricercare dei pensieri da mettere sotto l’albero di Natale. Gli orari di apertura cambieranno di giorno in giorno, ma sono già ufficializzati quelli di venerdì 8 e sabato 9 dicembre: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

L'associazione, la storia

Il team di "CuciAmore" ripercorre la storia dell'associazione, nata nel 2015 "grazie alla scintilla creativa di Maria Teresa", e "centrata su un duplice intento: promuovere l’arte del cucito, rinascita per l’anima e vita di una scuola di sartoria, spazio e tempo in cui cucire nuovi rapporti e creare, punto dopo punto, l’abito adatto a sé stessi, con quel filo sottilissimo che appartiene a tutta l’umanità dando il via alla bellezza di questa antica arte. Nel 2019 si compie la sintesi e la Scuola di Cucito, con il nome CuciAmore, diviene un progetto umanitario, che, per alcuni mesi dell’anno si traferisce nel cuore dell’Africa occidentale, nel Togo, in un villaggio dell’entroterra di nome Amakpapé, all’interno della missione Cuori Grandi Onlus. CuciAmore e Cuori Grandi hanno co-costruito una sinergia tale da essere due facce di una stessa medaglia, in cui l’attività umanitaria è promotrice di continuo nutrimento dei Progetti. È progressivo il consolidamento di un’economia circolare che sostenga ed alimenti la Scuola di Cucito, attraverso una percentuale delle “vendite” dei capi ed accessori realizzati dall’atelier solidale di CuciAmore e da contributi, donazioni private e realizzazione di progetti nel sociale".

"È importante per noi chiarire il concetto della vendita, in quanto ogni nostra creazione è intesa come una vera e propria donazione, poiché come Associazione di promozione sociale è fondamentale dare valore al gesto del dono che ogni persona compie - proseguono dallo staff -. L’essenza del progetto CuciAmore si fonda su uguaglianza, dignità, pari opportunità, indipendenza, valore del singolo individuo e creando rapporti cooperativi, per la crescita di un nuovo paradigma nel mondo del lavoro. Il progetto CuciAmore crea abbigliamento ed accessori moda unici e coloratissimi, caratterizzati dall’uso di tessuti Wax, 100% cotone, proveniente dal Togo, simbolo e vita del popolo africano, impiegando maestranze europee ed africane con finalità sociali ed umanitarie. Siamo un gruppo di donne che attualmente opera all’interno dell’Associazione e abbiamo nel cuore lo sviluppo e diffusione del valore che questo progetto porta con sé. Quanto di buono riusciamo ad ottenere è sprecato se non viene condiviso con gli altri, in particolare con chi ne ha più bisogno. E se l’arte del cucire può donare gioia e serenità, allora è un meraviglioso dovere ed un ineluttabile piacere condividere questa arte, valorizzarla in una risorsa, trasformarla in un’opportunità per portare lavoro, emancipazione, realizzazione e dignità".