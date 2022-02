La vetrina buia si riaccende subito: dalle consegne a domicilio al ristorante, nuova apertura in centro

Dopo l'arrivederci del ristorante libanese Baalbek, che ha chiuso i battenti da poco, al suo posto, in corso Diaz arriva una nuova attività: lo store di Criminal Burger, che inaugura mercoledì 16 febbraio. Un turnover veloce che mantiene lo spazio attivo nel campo della ristorazione.Dopo una ristrutturazione, un cambio di colori e arredi è pronta a partire una nuova avventura, gestita da due cesenati.

Il marchio Criminal Burger, nato a Forlì, è stato rilevato da circa due anni da Gentian Kovaci, 34 anni, insieme al fratello, ed "è attivo a Cesena come ghost kitchen e anche come ristorante, spostatosi da poco in Corte Dandini. A Forlì siamo partiti un mese fa con le consegne a domicilio per tastare il terreno ed è andata molto bene. Eravamo abbastanza convinti di aprire in città, non ci serviva un locale grande, perchè la nostra strategia è quella di scegliere locali compatti, che non abbiano grandi spese di gestione, per generare utili", racconta Kovaci.

Nel nuovo locale lavoreranno dalle 5 alle 6 persone. L'hamburgeria offrirà tavoli all'interno per oltre una decina di posti, oppure in veranda con altre 25 sedute circa. Il menù sarà, come nella tradizione del marchio, caratterizzato dai panini con nomi di famosi criminali, da Al Capone a Pablo Escobar. "Proponiamo hamburger con ingredienti locali, 7 giorni su 7, inizialmente solo la sera ma poi apriremo anche pranzo, con l'arrivo della bella stagione. Nel frattempo siamo alla ricerca di altri laboratori per ghost kitchen fuori dalla Romagna", conclude.

Le principali notizie

GUARDIA DI FINANZA - RISTORATORE SENZA GREEN PASS. DIPENDENTE IN NERO E COL REDDITO DI CITTADINANZA

CHIESA DEL CARMINE - LAVORI AL VIA

VOLONTARIATO IN LUTTO - ADDIO ALL'IMPRENDITORE VALERIO BERTOZZI

IL DRAMMA - MUORE A 49 ANNI IN UNO SCHIANTO

UNIEURO - IMPORTANTE VITTORIA CONTRO SAN SEVERO

CENTRO STORICO - APRE UN NUOVO NEGOZIO