Hanno già un'attività in via Giorgio Regnoli: quattro amiche aprono un temporary show dedicato al Natale

Quattro amiche, due artigiane e due artiste, che hanno deciso di unire le loro capacità e conoscenze per tuffarsi in una nuova avventura dal tema natalizio in via Giorgio Regnoli, dove già gestiscono le loro attività. Si tratta di Claudia di "Artefatti", Barbara di "Barbara Spazzoli Arte", Letizia di "Colofonia Restauri" e Mirna del "Timbrificio Forlivese", che domenica apriranno il loro temporary shop nello spazio gestito dall’Associazione Regnoli41 e dal Buon Vivere.

L'inaugurazione si sarà domenica. Ma cosa sarà possibile trovare in questo spazio? Tante lucine, atmosfera, sorrisi, ma prima di tutto l’anteprima delle loro proposte natalizie per dare modo alle persone di vedere e toccare con mano le novità di questo Natale ed eventualmente di prenotarle per tempo. Non mancheranno tisane e dolcetti.