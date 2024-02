"Vieni a ballare 'Romagna Mia' alla Notte Rosa": l'appello a John Travolta è trend topic su X

"Romagna Mia" è trend topic su "X", l'ex Twitter, grazie ai Santa Balera. Come è stato possibile? Semplice. Giordano Sangiorgi, promoter musicale e culturale, ideatore e organizzatore del Mei, il Meeting delle Etichette Indipendenti, ha rivolto un appello a John Travolta a partecipare alla prossima Notte Rosa e ballare "Romagna Mia" insieme all’orchestra Santa Balera. Nel messaggio Sangiorgi fa riferimento anche al "Ballo del qua qua" che ha visto Travolta esibirsi davanti all'ingresso dell'Ariston insieme ad Amadeus e Fiorello.

Un ballo finito poi al centro di tante polemiche. "Caro John - esordisce l'appello - Santa Balera, che rappresenta la generazione Z del liscio, ha applaudito e apprezzato divertita la tua performance, ma tu rimani punto di riferimento di tutti i ballerini e cinefili della generazione Boomer. Ti invitiamo quindi quest’estate a ballare Romagna Mia, come hanno detto anche molti giornalisti nei talk televisivi, magari alla prossima Notte Rosa insieme all’Orchestra Santa Balera".

"Sarà l’incontro e l’abbraccio tra più generazioni, come avviene da sempre da noi in Romagna grazie alle nostre caratteristiche e al liscio", continua l'appello. Nel messaggio Sangiorgi fa anche riferimento al presunto caso di pubblicità occulta che ha visto l'attore al centro di un'altra polemica: "E ricordati: da noi potrai portare le scarpe che vuoi. Siamo la terra dell’accoglienza e dell’ospitalità e nessuno ti dirà nulla". L'esibizione di mercoledì dei Santa Balera è stata vista da 13 milioni e 500mila spettatori. Al termine Andrea Medri di 12 anni, il più giovane musicista del Festival 2024, e i ragazzi dell'orchestra sono stati premiati da Amadues con la Targa Siae per i 70 anni di "Romagna Mia".