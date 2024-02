Raro avvistamento nel Parco delle Foreste Casentinesi: immortalato un gatto selvatico

La certezza la si può avere solo attraverso un'indagine genetica. Ma quello immortalato dalla fototrappola di Alessandro Lotti, installata fuori i confini del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, potrebbe essere un raro esemplare di gatto selvatico. I segni di riconoscimento del gatto selvatico sono sei, ma in questo caso se ne riconoscono tre: striscia longitudinale fiancheggiata talvolta da macchie o barre nel dorso, una cefalica con strie verticali, parte caudale con macchie o barre nel dorso ed infine una coda senza strie longitudinali, con anelli neri terminali. Il video, pubblicato il 6 febbraio scorso nella pagina Facebook del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi ha ottenuto oltre 180mila visualizzazioni, con centinaia di opinioni a commento delle riprese.

Il gatto potrebbe essere della razza Felix silvestris che in Italia, sopra l’Appennino tosco-emiliano romagnolo, è molto raro incontrare. Il gatto selvatico è infatti strettamente legato agli habitat forestali, in particolare di latifoglie, generalmente a quote medio-basse per ragioni dipendenti dall'innevamento che ne rappresenta un fattore limitante. In Italia è distribuito in tutta l'area centro-meridionale, in Sicilia e in Sardegna. Manca da gran parte delle Alpi e per l'Appennino settentrionale le segnalazioni degne di nota sono sempre state scarse e frammentarie. La sua identificazione in natura può risultare problematica e incerta anche perché morfologicamente è simile al gatto domestico anche se apparentemente di struttura più robusta a causa del pelo più folto e lungo. Anche la taglia risulta sovrapponibile a quella del gatto domestico: i maschi adulti infatti pesano mediamente attorno ai 4 chili, le femmine circa un chilo in meno.

Questo felino, solitario ed elusivo che vive nei boschi, dopo anni quasi a rischio di estinzione anche a causa della caccia per la morbida pelliccia, è riapparso negli ultimi anni nelle fototrappole dei ricercatori destinate principalmente a monitorare i lupi. E nel 2020 l'organizzazione svizzera Pro Natura lo ha eletto "animale dell'anno".