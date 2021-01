Azienda in crisi durante la pandemia: "Ci siamo reinventanti per consegnare frutta e verdura a domicilio"

Le chiusure prolungate, che dallo scorso marzo hanno flagellato il settore, hanno però messo in difficoltà questa neonata attività. “Purtroppo con il Covid non siamo più riusciti a sostenerci e ci siamo dovuti reinventare"

La crisi economica conseguente alla pandemia sta condannando diverse aziende al fallimento, la capacità di reinventarsi può essere un’ancora di salvezza per dare una svolta ad una situazione senza uscita. Lo sanno bene i forlivesi Federico e Matteo Corvini, 22 e 30 anni, titolari di ‘Gustofinocaffè Pasticceria’, che a dicembre 2019 hanno dato vita ad ‘Allegra srl’, azienda di fornitura di merce per bar e ristoranti (bevande e frutta).

Le chiusure prolungate, che dallo scorso marzo hanno flagellato il settore, hanno però messo in difficoltà questa neonata attività. “Purtroppo con il Covid non siamo più riusciti a sostenerci come Allegra srl e ci siamo dovuti reinventare. Durante la pandemia abbiamo pensato ad un servizio di consegna a domicilio per il consumatore finale, con frutta e verdura, viste le difficoltà alle quali stavamo andando incontro – raccontano -. Il progetto ‘Daretta’, dopo uno studio accurato, è decollato a ottobre 2020. Adesso vendiamo frutta e verdura fresca , solo a domicilio, a prezzi concorrenziali, con la consegna sempre gratuita”. Le consegne, per ora, raggiungono Forlì e dintorni, Forlimpopoli Castrocaro, Meldola, Faenza, Villafranca e dintorni, Ghibullo e Ravenna, ma 'Daretta' punta ad arrivare anche nel cesenate e su tutta la costa romagnola.

Con i titolari lavorano altre 3 persone, “ognuna di loro con la propria mansione, un venditore, un consegnatario ed un magazziniere e, dalla prossima settimana, anche un nuova venditrice sulla zona di Cesena e su tutta la riviera romagnola. Anche se siamo partiti da poco, abbiamo già un centinaio di clienti. Per quanto riguarda l'approvvigionamento dei prodotti ci appoggiamo ai maggiori magazzini all'ingrosso della Romagna – spiegano -, oltre a loro abbiamo la grandissima fortuna di avere un cugino che, nonostante la giovanissima età, 20 anni, coltiva e produce tantissimi prodotti di stagione, dalla verdura alla frutta, ed è specializzato nella coltivazione di lamponi e more”. ‘Daretta’ consegna anche torte e dolci prodotti nella pasticceria 'Gustofinocaffè', che, come tutte le attività della ristorazione, in questo momento sta lavorando solo da asporto.