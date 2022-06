I ragazzi delle scuole cantano e suonano con Giuliano Sangiorgi: nonostante la pandemia arriva il video di “Fino all’imbrunire”

Il brano in questione, “Fino all’imbrunire”, del gruppo Negramaro, è cantato dal loro leader, Giuliano Sangiorgi. Entusiasta dell’iniziativa, ha ringraziato l’Associazione Roveroni per averlo coinvolto in un'iniziativa così bella e importante. “E' stata davvero un'esperienza unica ed emozionante,ancorché costretti a "far di necessità, virtù"", ha dichiarato il cantante. “Speriamo che anche i ragazzi siano rimasti contenti e soddisfatti. Un affettuoso abbraccio a tutti”, ha concluso Sangiorgi.

L’Associazione “Roveroni” di Santa Sofia e Galeata, attraverso il bando regionale dell’Emilia Romagna sull’educazione musicale, anche per l’a.s. 2021-22 ha lavorato a stretto contatto con le istituzioni scolastiche e gli enti con essa parternariate: ben dodici sono gli istituti comprensivi delle province di Forlì-Cesena (Forlimpopoli, Meldola, Galeata, Santa Sofia, Predappio, Bagno di Romagna, I.C.1, 3, 6 e 7 di Forlì)e Ravenna (Cotignola e Brisighella), partenariati con la Roveroni, nonché Comuni, associazioni culturali e di volontariato.

Il progetto regionale “Banda larga”, nell’anno scolastico 2021-22 ha dovuto nuovamente fare i conti con la pandemia, dunque con parziali interruzioni della didattica, intercalate anche da lezioni on line: nonostante ciò, tanti sono stati i progetti portati avanti nelle 12 istituzioni, non ultimo, l’allestimento di centri estivi musicali per completare i percorsi sulla pratica strumentale, previsti per giugno- luglio 2022. Per l’anno scolastico 2021-22, al fine di dare continuità a pratiche di collaborazione e co-progettazione tra la Roveroni e le scuole partenariate, Elena Indellicati e Vanni Crociani, referenti del progetto, hanno progettato per la seconda volta – lo scorso anno si ricorda il video con Paolo Fresu, sul brano what a Wonderful Word - la realizzazione di un video in cui si esibiscono le compagini corali e strumentali dei diversi istituti. Il video è stato preparato da incontri on line con i referenti delle varie scuole, nei quali sono stati definiti il brano, il livello di difficoltà dell’arrangiamento (curato da Vanni Crociani), la scelta degli organici, la tempistica di realizzazione (preparazione studenti, registrazione audio e video delle varie scuole).