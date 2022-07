In ricordo dei luoghi di svago che non ci sono più: dopo 35 anni si trovano gli amici del Bar Jolly e della Latteria Vegliana

Ricordando i bei tempi passati, quaranta amici dello storico "Bar Jolly" di via Martiri delle Fosse Ardeatine e della "Latteria Vegliana" di via Venturini di Forlì dopo 35 anni, si sono ritrovati al Peter Pan per una serata conviviale “condita” da tantissimi ed indimenticabili ricordi del tempo trascorsi in due luoghi di aggregazione e svago che non ci sono più. Tutti i “ragazzi” che hanno frequentato il Bar Jolly, gestito all’epoca da Renato e Teresa, e della Latteria Vegliana, gestita dalla stessa Vegliana ed Ugo, oggi sono donne e uomini con un’età che spazia dai 50 ai 60 anni.

Molti di loro non si vedevano da più di 30 anni, per cui questa rimpatriata è stata davvero bella ed emozionante. Nel corso della serata conviviale hanno parlato di tutto, della Forlì degli anni d’oro, delle tante partire a carte, a biliardo e le sfide calcistiche, dei tanti scherzi fatti e ricevuti, ma in modo particolare si è ricordata la beata e spensierata gioventù. Quasi tutti loro vivono tutt’ora nel forlivese, qualcuno si è trasferito in Riviera, mentre uno di loro vive a Perugia.

La serata è trascorsa in allegria, ma in modo particolare troppo veloce, pertanto i “ragazzi” del Bar Jolly e della Latteria Vegliana, si sono lasciati con l’obbligo tassativo di continuare a rivedersi ogni anno, per il piacere di stare insieme e per consolidare un’amicizia trentennale.