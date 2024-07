Euro 2024, la frecciatina di Bartoletti ad Adani sui social: "Il re delle certezze"

Marino Bartoletti 'bacchetta' Daniele Adani. Il giornalista forlivese ha criticato l'ex calciatore, ora commentatore tecnico della Rai, dopo il match tra Spagna e Francia valido per le semifinali degli Europei di calcio in corso in Germania. "Non commento quasi mai le telecronache, anche perché ne conosco le difficoltà - ha esordito nel post -. Avevo scelto quella della Rai perché stimo moltissimo Stefano Bizzotto, competente, gentile e rassicurante . Ma quando ho sentito il suo commentatore tecnico - re delle certezze - affermare che Rodri a Griezmann avrebbero "calpestato le stesse zolle" ho capito che era arrivato il momento di passare su Sky". Parole che hanno apprezzate da oltre 4800 follower. Non è la prima volta che Bartoletti lancia una frecciatina nei confronti dell'ex difensore. Era accaduto durante i Mondiali in Qatar del 2022, relativamente al commento delle sfide dell'Argentina, durante le quali Adani manifestava un certo entusiasmo. "In linea di massima non dovrebbe mai sentirsi più importante del telecronista - disse Bartoletti in una intervista all'Adn -. Il discorso è di complementarietà, ma in questo discorso di complementarietà c’è una prima voce e una seconda voce. Chiaro che Adani deve continuare ad essere Adani, ma deve ricordarsi il contesto nel quale opera".