L'heavy metal è di casa tra Forlì e Civitella: la nuova band guarda già all'estero

Mike Petrone alla chitarra e Nico Gilli vocalist sono i fondatori di una nuova heavy metal band, i "Bastet" il cui album omonimo è stato realizzato con la collaborazione artistica di altri 2 romagnoli: Fabio Alessandrini alla batteria e Simone Mularoni al basso.

"Dopo l'uscita del disco verso la fine di dicembre del 2021, fra passaggi in radio, interviste e recensioni, tra i più importanti magazine il tedesco "RockHard" e quello polacco "HMP Heavy Metal Pages" si stanno facendo notare in mezza Europa e oltre oceano visto che il disco, composto da 10 tracce prodotto da Simone Mularoni presso "Dominatination Studio" di San Marino e uscito per l'etichetta francese "Steel Shark Records", è stato venduto in Francia, Germania, Spagna, Polonia, Grecia, Belgio e altre nazioni europee tra cui ovviamente l'Italia, ma anche in Giappone, Stati Uniti d'America, Argentina, Canada, portandosi dietro un pò di Romagna e più precisamente le città di Forlì e quella di Civitella di Romagna dove vivono rispettivamenete Mike e Nico", racconta il manager Cris Lóng .

I ragazzi guardano all'estero, con una data già confermata in Francia dove divideranno il palco con musicisti del calibro di Lee Aaron ad un Festival Metal.