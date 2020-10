Boccali di qualità: un birrificio forlivese tra le eccellenze d'Italia

Anche quest'anno Slow Food si è messa a caccia di eccellenze gastronomiche e fermandosi in Romagna non ha potutto non apprezzare la produzione di un birrificio nostrano. Nel loro viaggio alla ricerca del sapore perfetto, Luca Giaccone e Eugenio Signoroni, curatori della Guida alle birre d'Italia 2021 di Slow Food, hanno segnalato infatti anche 6 eccellenze per quanto riguardo le produzioni della nostra Regione.

All'interno della prestigiosa guida, infatti, vengono indicati i birrifici che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione. Tra le eccellenze 2021 compare anche un birrificio della provincia forlivese e precisamente il Mazapégul di Civitella di Romagna. Il birrificio romagnolo festeggia anche il Premio Birra Imperdibile assegnato alle birre Millemosche, BaleBurdeli e Befana Befana.

Gli altri birrifici emiliano-romagnoli segnalati dalla Guida sono: Birrificio Valsenio – Casola Valsenio (RA); Argo – Collecchio (PR); Dada – Correggio (RE); La Buttiga – Piacenza; BiRen – Sant’Agostino (FE).