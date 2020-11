Black Friday: le offerte sono già iniziate

Anche quest'anno è arrivato l'appuntamento preferito di appassionati di shopping e offerte: il Black Friday! Questo shopping day, nato in America ma divenuto un autentico rito anche in Italia, è il giorno perfetto per trovare sconti e prezzi incredibilmente ribassati sia online che in negozio. Quest'anno l'acquisto in rete con consegna a domicilio, senza code e assembramenti, è il più sicuro per evitare il Covid.

Le offerte del Black Friday (senza però dimenticare il Cyber Monday) riguardano il mondo della tecnologia, ma non solo. Ecco il motivo dell'estremo interesse che attira tutti gli anni questa data e che quest'anno si celebra il 27 novembre 2020.

Il Black Friday è ormai un appuntamento fisso per lo shopping, con grandi catene, negozi e siti online che ogni giorno propongono articoli, offerte a tempo, sconti mai visti e veri e propri regali per spingere i consumatori ad aumentare il loro volume di acquisti. Una "tradizione" spesso discussa, da molti criticata, ma capace di avere un grande seguito, diventando anche da noi il primo vero giorno di shopping natalizio.

Offerte lampo o a scadenza per il Black Friday: dove trovarle

A sorpresa Amazon ha annunciato che il Black Friday 2020 non durerà solo un giorno, ma circa 24! Non il classico giorno di folli spese, ma diversi, con più sconti e offerte assolutamente da non perdere.

Tante offerte ogni giorno, in stile Black Friday, e opportunità di risparmio su una vasta selezione di prodotti, che renderanno più semplice che mai per i clienti anticipare i propri acquisti natalizi. I clienti possono iniziare a cogliere al volo le offerte sul sito dedicato, sull'app Amazon o semplicemente chiedendo "Alexa, quali sono le mie offerte?".

Nel frattempo, Amazon ha già dato il via alla sua campagna di sconti online: dal 26 ottobre al 19 novembre è attiva infatti Black Friday in anticipo. Come lo scorso anno ci sono più formule, si può approfittare delle offerte lampo oppure puntare su quelle con scadenza predeterminata.

Ma sono tante le grandi catene che prongono grandi offerte in occasione del Black Friday 2020. Anche MediaWorld lancia una serie di promozioni anticipate su tanti prodotti di tecnologia ed elettronica, acquistabili online oppure in negozio.

Già partita anche Change Black Friday, la serie di sconti di Unieuro, incentrati anche qui sul mondo dell'elettronica con tv, smartphone, computer, tablet e tanto altro.