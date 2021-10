La musica elettronica indipendente dei "Bodam Project" premiata al Mei: con loro i giovani talenti di Cosascuola Music Academy

Riconoscimento per i Bodam Project, ovvero Francesco Bove e Giuseppe Di Maria, il primo, Francesco, forlivese, è un' ex allievo e oggi docente dei corsi di Music Technology a Cosascuola music Academy e il secondo, Giuseppe, suo collaboratore, noto musicista e Deejay Fentino. Insieme, negli ultimi 2 anni hanno prodotto diverse canzoni rilasciate da etichette italiane e soprattutto internazionali. Il weekend scorso i Bodam Project hanno vinto il Premio Musica Elettronica Indipendente al MEI di Faenza.

L’ ambizioso progetto dei due artisti ha voluto dare spazio a giovani talenti selezionati all'interno della scuola di musica di Forlì - Cosascuola Music Academy. Il loro primo singolo pubblicato nel 2020 infatti ha visto la partecipazione della cantante Matilde Montanari in arte Mace, allieva di Cosascuola e nota per il suo talento e la sua campagna del sano divertimento senza sballo: questa mission è raccolta nel suo progetto denominato “big-fun no-trip “, premiato al festival di Caterina Sforza in Giugno a Forlì.

Anche il singolo “ Best World” rilasciato nel 2021, vede la partecipazione di un altro allievo di Cosascuola, Francesco Rossi in arte Roscoe, un talento del canto locale, un vero e proprio "crooner" romagnolo, che ha già all'attivo diversi singoli: da non dimenticare l'ultima collaborazione con Federico Bertaccini in arte Monolith, anch'esso ex-allievo uscito dalla "fucina" di Cosascuola Music Academy di Forlì.

I Bodam si stanno preparando alla prossima importante release internazionale con l'etichetta Androgyne Audio, con un ep chiamato “I’m a rebel” che vedrà sempre la partecipazione degli allievi di Cosascuola citati poco fa. Il release di "Best World" è previsto per giovedì 10 ottobre e sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming, rilasciato da "Natura Viva Black Records" . L' Ep comprende 3 brani uno dei quali è stato remixato da Mohabitat e Dr Modelers , invece "Anything moves" e "Hopeless" sono state cantate da Francesco Rossi in arte Roscoe che è anche l’autore dei testi.