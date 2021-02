"Le nostre verità": i "Brando" iniziano il 2021 rock con un nuovo video

La rockband forlivese dei Brando inizia il nuovo anno musicale con il videoclip da cui prende il titolo l'album "Le nostre Verità", disponibile su Youtube. La band, che ha la new entry del bassista Elia Martina, è già impegnata in studio per la registrazione del nuovo album, che sarà in uscita alla fine del 2021 e che vedrà collaborazioni importanti e featuring con artisti italiani di primo livello, tra i quali Omar Pedrini, leader dei Timoria. Il video "Le nostre verità", come il precedente è caratterizzato da una regia a quattro mani di Marcello Maietta, frontman della band e dell'attrice e regista Sofia Alberghini.

Un mini road movie, ambientato nel 1993, in pieno periodo grunge e post-grunge, che ha cambiato molte generazioni di giovani alle prese con le loro ribellioni interiori. Girato con l'ausilio della camera-car, il video racconta la storia del viaggio dei fans verso il concerto dei Brando, dove anche la band viaggia in un'auto guidata dall'autista Julian, interpretato dall'attore Andrea Cortesi, già protagonista del precedente video della band "Come ti vorrei". Sono in fans nelle auto che cantano a squarciagola il motivo de "Le Nostre Verità", in allegria, tra baci tra coppie e fiumi di alcol, in pieno stile trasgressivo anni '90. Un video che vuole essere un segnale di positività per questo 2021, che auspica un ritorno a breve al mondo dei live e dei concerti, che deve assolutamente ricominciare, perché la musica senza live, non ha ragione di esistere.

"Un segnale di speranza per il ritorno ad una agognata "normalità" fatta di divertimento, di musica, di abbracci e baci, di sani assembramenti, che in questo momento mancano più dell'aria", viene evidenziato. Come tutte le band, anche i Brando attendono di poter dare inizio alla loro prima tournè, purtroppo cancellata a marzo del 2020. Un 2020 difficile ma che ha regalato anche molte soddisfazioni alla band, che è riuscita a portare a casa un tris di premi: lo Young Imaginaction Award 2020, con il video Come ti Vorrei, e ben due premi sul palco del Teatro Ariston durante la Finalissima della 33esima edizione di Sanremo Rock & Trend Festival. Come sempre la band di Marcello Maietta, Michele Tomasini ed Elia Martini, ha già schedulato l'uscita di ulteriori singoli e video che anticiperanno l'uscita del nuovo album, per non tradire mai il pubblico, ormai abituato alle loro storie in musica, come le puntate di una vera e propria serie televisiva.