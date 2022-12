Ecco il brano tutto al femminile che celebra il liscio: Roberta Cappelletti ed Emisurela lanciano "Aria Felliniana"

Si è aperta con il saluto del Presidente della Regione Emilia – Romagna Stefano Bonaccini la presentazione del brano "Aria Felliniana", il nuovo 'tormentone' del liscio invernale, presentato dal trio tutto al femminile formato da Roberta Cappelle & Emisurela e prodotto da Riccarda Casadei di Casadei Sonora da un’idea di Giordano Sangiorgi, patron del Mei.

In tutta la Romagna importanti festival hanno valorizzato la tradizione del folklore romagnolo insieme ai nuovi suoni delle giovani generazioni che hanno ereditato il testimone del nuovo liscio, arriva il brano:"Aria Felliniana" interpretato dalla grande e storica cantante e capo orchestra del folklore romagnolo Roberta Cappelletti e dal giovane duo del neo folk romagnolo Emisurela, formato dalle sorelle Anna e Angela De Leo, cantanti e musiciste dal crescente successo ."Aria Felliniana", scritta da Ferdinando Guerra e arrangiata da Giuseppe Zanca per le storiche Edizioni Musicali Casadei Sonora, da un’idea di Sangiorgi, rappresenta uno dei ritratti totalmente aderenti alla terra di Romagna, unendo, insieme con le interpreti tutte al femminile, tradizione e innovazione, un connubio indispensabile per proseguire a far conoscere in una nuova chiave musicale il liscio e le grandi tradizioni musicali, sostenendo cosi la Regione nell’iter del Liscio come Patrimonio Immateriale dell’Unesco.

Il brano è stato eseguito per la prima volta dal vivo in una versione acustica e uscirà ufficialmente sabato a Prato di Coreggio, suonato da Roberta Cappelletti e alla festa di 'Faenza insieme a Te' dove si esibiranno le Emisurela domenica.