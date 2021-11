C'è anche il volto di una forlivese nel calendario 2022 di "Miss Mamma Evergreen"

Dodici mesi con "Miss Mamma Italiana Evergreen". Il calendario 2022, giunto alla 19esima edizione, è stato presentato mell’area eventi del Grand Hotel Terme della Fratta a Fratta Terme di Bertinoro in occasione di una serata organizzata da Te.Ma Spettacoli: protagoniste degli scatti, eseguiti dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale 2021 del Concorso, capitanate dalla 60enne genovese Lorena Brunato, vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2021”. Tra le protagoniste c'è anche la forlivese Lorenza Bartolomei, volto del mese di luglio: 57 anni, baby sitter, mamma di Nicolò ed Alessio, di 29 e 25 anni, è la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Damigella d’Onore 2021”

Le altre protagoniste del calendario sono Donatella Zamgni (dicembre 2021), 63 anni, casalinga, di Santarcangelo (Rimini), mamma di Devis, Loris, Eros e Daniel, di 44, 41, 40 e 28 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sponsor Top 2021”. A dare il volto di gennaio è Patrizia Modena, 60 anni, infermiera di Conselve (Padova), mamma di Luca e Sara, di 35 e 31 anni e delle gemelle Martina e Veronica, di 27 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Radiosa 2021”.

Ginetta Carrubba dà il volto al mese di febbraio: 59 anni è insegnante, di Osimo (Ancona), mamma di David ed Elisa, di 32 e 20 anni, ed è la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica 2021”. Il mese di marzo è con Tita Petronela, 67 anni, infermiera, di Brenna (Como), mamma di Piero, Davide e Daniela, di 48, 41 e 33 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen in Gambe 2021”. Per aprile c'è Vittoria Caponi, 63 anni, operatrice sanitaria, di Corridonia (Macerata), mamma di Alessio di 40 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Eleganza 2021”.

Maggio è il volto di Giulia Gibin, 56 anni, parrucchiera, di Porto Tolle (Rovigo), mamma di Nicola di 32 anni e delle gemelle Sara ed Eleonora, di 24 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Dolcezza 2021”. Nel mese di giugno la protagonista è Liliana Maiani, 61 anni, centralinista, di Polverigi (Ancona), mamma di Gabriele e Cristian, di 39 e 31 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion 2021”. Detto di luglio con la forlivese Lorenza Bartolomei, il volto di agosto è di Lorena Brunato, 60 anni, naturopata, di Genova, mamma di Stefano e Claudio, di 29 e 27 anni, vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2021”. Sua anche l’immagine di copertina.

Settembre è la 62enne Marilena Pesce, infermiera, di Camposampiero (Padova), mamma di Meri di 44 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare 2021”. Ottobre è Marina Marchionni, 63 anni, commessa, di Montegranaro (Fermo), mamma di Maicol di 35 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Glamour 2021”. Novembre è Mariella Orlanducci, 61 anni, costumista, di Taranto, mamma di Fabio ed Andrea, di 36 e 30anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sorriso 2021”. Dicembre 2022 è Edy Mestriner, 70 anni, commerciante, di Tezze sul Brenta (Vicenza), mamma di Davide ed Ermanno, di 50 e 46 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Fotogenia 2021”. Il calendario si chiude con gennaio 2022 e Vania Pellizzari, 62 anni, casalinga, di Dueville (Vicenza), mamma di Alice e Giovanni, di 36 e 31 anni, vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Sponsor Top 2021”.

Il Concorso “Miss Mamma Italiana” è giunto quest’anno alla sua 29esima edizione: ideato da Paolo Teti, è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme, diviso in tre categorie, dai 25 ai 45 anni (il cui calendario sarà presentato sabato 11 dicembre a Bellaria Igea Marina), dai 46 ai 55 anni per la “categoria Gold” (il cui Calendario sarà presentato sabato 4 dicembre a Canosa di Puglia) e dai 56 anni a salire per la “categoria Evergreen”.

“Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.