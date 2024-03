Denaro, buoni sconto o biglietti nascosti in giro per la città: la nuova era della "caccia al tesoro" parte dai social

Può esser considerata come una versione in chiave moderna della caccia al tesoro, premiata con una banconota da 20 euro o 50 euro oppure con biglietti omaggio per una partita di calcio o buoni sconto. Impazza anche a Forlì dal 28 febbraio scorso la nuova challenge "Catch cash", una moda partita dall'estero, poi passata a Roma e che rapidamente si è estesa in altre città d'Italia. Ma come funziona il gioco? Il regolamento è possibile trovarlo sulla pagina Instagram di "Catch Cash Forlì": viene registrato un video dove si inquadra una banconota o un buono sconto che viene collocato nell'apposito "catch cash" (tradotto dall'inglese "prendere il denaro"), che viene quindi posizionato in un punto un po’ nascosto per poi inquadrare lo scenario intorno.

Gli utenti devono capire attraverso il video dove si trova il tesoro. Ovviamente vince chi arriva primo: si tratta quindi di una sfida che premia la conoscenza della città. Si tratta di un contest che funziona, che sta vedendo la partecipazione di attività commerciali locali e da ultimo anche del Forlì Calcio. E' importante 'taggare' la pagina o si perderà la possibilità di partecipare. Chi trova il tesoro deve infatti mandare una foto agli organizzatori, per chiudere la sfida.

"Non pesavo ci fossero davvero", la reazione di un vincitore nel mostrare il premio, una banconota da 20 euro. C'è anche chi ha trovato il premio in appena venti minuti: "Appena ho riconosciuto il parco di casa mia non potevo non andare", la reazione. Ma c'è anche chi con orgoglio ha confessato di aver impiegato appena due minuti per far suo il tesoro. Chi offre un buono sconto o un biglietto lo fa essenzialmente per attirare nuovi clienti o farsi pubblicità tra i giovani, ma appunto non manca la "generosità" di chi offre premi in denaro.

Avviso importante: "Chiunque verrà sorpreso o ripreso a discutere o litigare per la vicinanza di un bottino sarà immediatamente bloccato e impossibilitato a partecipare a qualsiasi evento futuro di 'Catch Cash'", spiegano gli organizzatori, che aggiungono: "Per non perdere l'opportunità di vincere premi, occorrere comportarsi in modo rispettoso e giocare in modo leale".

II fenomeno sta crescendo sempre di più, superando quota 5mila follower. Un numero destinato sicuramente a crescere. "Abbiamo numerosi progetti e premi che saranno accessibili a una community sempre più grande", si legge sulla pagina Instagram. La stessa iniziativa è presente anche su TikTok, sempre a Forlì. Pronti per i prossimi nascondigli? Buona caccia al tesoro a tutti.