Due enigmi lo dividono dalla somma di 115mila euro: Luca Covino si conferma campione a "Caduta Libera"

A due risposte dal portarsi a casa la somma di 115mila euro. Luca Covino si è confermato anche giovedì campione di "Caduta Libera", il quiz-show condotto da Jerry Scotti ed in onda su Canale 5 a partire dalle 18.45. L'ingegnere 36enne di Santa Sofia, convivente a Forlì con la fidanzata Ilenia, ancora una volta ha dato prova delle sue qualità, riuscendo a destreggiarsi a suon di risposte corrette lungo il cammino che l'ha indirizzato alla prova finale de "I dieci passi". Luca ha accumulato nel corso della puntata di giovedì ben 115mila euro, ma due enigmi gli hanno impedito di aggiudicarsi la posta in palio.

A 'tradirlo' "Megan Montaner", attrice e modella spagnola divenuta celebre con il ruolo di Pepa nella soap opera "Il Segreto" e protagonista di "Senza Identità" e "Vladmir Jugovic", giocatore nel 1996 segnò il rigore decisivo per la Juventus nella finale di Champions giocata a Roma contro l'Ayax. Scotti l'ha definito "un brillante campione", una persona "interessante e curiosa". Andando a scoprire alcune peculiarità, Covino si è definito un "fast learner", "una persona che impara in fretta". "Non smettete mai di essere curiosi, cercando nuove conoscenze per trovare soddisfazioni nella vita", l'appello rivolto ai giovani da 'zio' Gerry.