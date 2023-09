"Un campione di categoria A": l'ingegner Luca Covino conquista Gerry Scotti a Caduta Libera

Gerry Scotti l'ha definito "un campione di categoria A". C'è un forlivese tra i protagonisti del programma pre-serale della dodicesima edizione di "Caduta Libera", in onda su Canale 5. Si tratta del 36enne Luca Covino, nativo di Santa Sofia, ma residente a Forlì: qui lavora infatti all'Electrolux, dove ricopre il ruolo di ingegnere elettronico nel settore progettazione forni. "Ho una certa passione per i forni essendo golosone", ha scherzato il conduttore. Ad accompagnarlo a questa avventura c'è la fidanzata Ilenia, con cui è legato da otto anni. Luca si è laureato campione lunedì, dopo esser riuscito a buttare giù dal trono la preparata Hillary Trentin dalla provincia di Vicenza.

Sia lunedì che martedì, nella prova finale "Gli ultimi dieci passi", Covino non riuscito a rispondere a tutte le dieci domande finale che mettono in palio il montepremi, dove, ha sottolineato Scotti, ci è arrivato "con merito e preparazione d'animo": lunedì ha fatto otto su dieci (in palio c'erano 66mila euro), mentre martedì ha mancato il colpo per tre mancate risposte (aveva accumulato durante il suo percorso 90mila euro).

"Abbiamo trovato un bel campione, poi venire e saperle tutte è un'altra cosa", la carezza del conduttore. "Caduta Libera", prodotto da Rti ed Endemol Shine Italy, è uno dei programmi più seguiti prima della messa in onda del Tg5, che riesce ad attirare l’attenzione del pubblico da casa grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte. Nelle ultime due sere Luca è finito nella botola. Mercoledì ne uscirà da vincitore? Basta restare incollati alla tv dalle 18.45.