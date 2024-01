Il 2024 non sarà un anno ricco di ponti: ecco i giorni in cui conviene prendere le ferie per allungare il relax

Quali sono i ponti 2024 e quali sono le occasioni per prendere giornate di ferie per allungare i tempi di riposo? Durante il 2024, ben tre festività cadono in giorni festivi (Epifania, Festa della Repubblica e Immacolata). Ma per i forlivesi c'è anche una nota 'dolente': infatti la festa patronale della Madonna del Fuoco, 4 febbraio, cadrà di domenica, quindi non ci sarà il tradizionale ponte per sfruttare al meglio le festività e concedersi un po' di relax.

Guardando quindi al calendario delle cosiddette festività comandate, quest'anno Pasqua e pasquetta arrivano in largo anticipo, il 31 marzo e il primo aprile. Ma la prima ghiotta opportunità per organizzare un ponte arriva con la Festa della Liberazione, con il 25 aprile che cadrà di giovedì. Seguirà a ridosso la Festa dei lavoratori, mercoledì 1 maggio.

Non ci sarà ponte per la Festa della Repubblica, perché il 2 giugno sarà di domenica. Occasione di ponte per il Ferragosto, con il 15 agosto che sarà di giovedì. La festività di Ognissanti, primo novembre, cadrà di venerdì, mentre non ci sarà il ponte dell'Immacolata, con la giornata festività dell'8 dicembre che sarà di domenica. Le festività di Natale e Santo Stefano saranno di mercoledì e giovedì.

Pur non essendo un anno così ricco di ponti, quindi, ci sono varie opzioni per prendersi uno stop più lungo dal calendario lavorativo. Prendendo ferie il venerdì 26 aprile, si potranno fare quattro giorni di vacanza. A cavallo del primo maggio, ci sono due opportunità: lunedì 29 e martedì 30 aprile o giovedì 2 e venerdì 3 maggio, ottenendo così cinque giorni di vacanza in entrambi i casi. Chi ha in mente di organizzare un bel viaggio, con soli 5 giorni di ferie potrà stare in vacanza ben undici giorni (da venerdì 26 aprile a domenica 5 maggio).

Il ponte di Ferragosto offre l'occasione di un break di quattro giorni, mentre con la festività di Ognissanti ci sarà sicuramente un weekend lungo da organizzare. Per le festività di Natale, prendendo venerdì 27 dicembre di ferie si potranno avere cinque giorni di vacanza. Aggiungendo 30 e 31 dicembre le giornate lontane dal lavoro si allungherebbero di una settimana.