Fra lattine e cuori spezzati, il nuovo singolo del forlivese Tommaso Venturelli

Esce oggi il nuovo singolo di Tommaso Venturelli, giovane cantautore forlivese che dopo "Margherita", "Pago io" e "Tanto fuori si sta bene" torna a stupirci con "Lattine", disponibile su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme online.

Nei suoi brani Tommaso Venturelli, nato nel 1997 a Forlì, mostra il suo sguardo personale sulla realtà quotidiana, tra composizioni indie pop e testi semplici e naif. "Lattine", registrato al Deposito Zero Studios e prodotto da Michele Bruschi, in arte Kadesh, giovane produttore romagnolo di Poggio Torriano, è la prima scommessa della nuova etichetta degli studios di Forlì.

Dopo l’ultimo concerto in apertura al live di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago, Tommaso spera di tornare presto sul palco e “Lattine” è solo il primo capitolo di una storia ancora tutta da scrivere. Lo stop forzato degli eventi musicali non ha frenato la vena creativa di Tommaso Venturelli, che racconta così il suo nuovo pezzo: “Lattine è nata alla fine di un’importante storia d’amore, parla degli inevitabili alti e bassi di una relazione e di come sia difficile chiudere i rapporti, tra ricordi e ferite che fanno male.”