Una cantina speciale nel centro storico: musica e cultura tra le mura di una domus romana di età imperiale

Nel cuore del centro storico di Forlì esiste un luogo che ospita e promuovere iniziative culturali, musicali no profit, concerti live, ma anche jam session e prove aperte. Un posto unico, punto di riferimento per artisti, giovani musicisti, ma anche per quelli famosi. Si tratta della "Cantina Morattini", che si trova nell’omonimo palazzo del 16esimo secolo, che sorge in via Maroncelli sul sito di una domus romana di età imperiale. Anima artistica dell'attività è Antonello Esposito.

"E' un luogo unico a Forlì, voluto per diventare un punto di riferimento per grandi artisti e musicisti - spiega Esposito -. Lo scopo è di promuovere e divulgare musica di valore estetico, d’arte concettuale, d’avanguardia, classica o jazz non importa, con interscambio di musicisti di alto livello nel nostro territorio, di formazione diversa per studi, titoli conseguiti e personali esperienze maturate nel tempo. Il frutto di una concreta combinazione di elementi per generi e stili, ma anche la diffusione della cultura musicale nel territorio che è frutto di competenze ma soprattutto di sinergie".

"Creando occasioni d’incontro e di scambio con altre realtà artistiche, nascono le rassegne concertistiche che ospitano negli anni musicisti provenienti da ogni dove con formule e generi diversi. Hanno già aderito molti concertisti del mondo classico e jazzistico, docenti, ma anche poeti, scrittori, giornalisti e soprattutto amanti della grande musica.