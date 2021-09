“Carissimo Artusi”: anteprima a "Cheese" per la nuova biografia del grande gastronomo, tra aneddoti e curiosità

Pellegrino Artusi approda a "Cheese" con una biografia inedita e fuori dagli schemi, che ne farà scoprire “di cotte e di crude” sul padre della gastronomia italiana.

Sabato 18 settembre alle ore 11, nel padiglione BPER Banca allestito nell’ambito della manifestazione internazionale di Bra, la più importante dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini, sarà presentato in anteprima il volume “Carissimo Artusi”, firmato da Brian Freschi e Stefano Tirasso e pubblicato da Slow Food Editore con il sostegno di Fondazione Casa Artusi e di Bper Banca. Insieme agli autori interverranno: Alberto Capatti, storico della gastronomia, massimo esperto italiano di cultura artusiana, direttore del Comitato Scientifico di Casa Artusi; Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi; Danilo Maurizio, area manager Bra-Saluzzo BPER Banca; Chiara Cauda, direttore editoriale Slow Food Editore, Antonio Scuteri, caporedattore ilgusto.it; Fabio Bailo, presidente del Consiglio comunale di Bra.

In “Carissimo Artusi” i racconti biografici e gli aneddoti curiosi (lo sapevate che salvò un uomo con una camomilla?) si alternano a ricette illustrate, scelte tra le più famose, e a fumetti con i consigli sull’arte di vivere espressi direttamente da Pellegrino. Il tutto con un linguaggio leggero e giocoso, pensato soprattutto per far conoscere il ‘super gastronomo’ Artusi ai ragazzi, ma gradevolissimo e ricco di spunti interessanti anche per gli adulti.

Laila Tentoni, Presidente di Casa Artusi, si dichiara “felice per una pubblicazione che parla a tutti ma che è stata pensata con il linguaggio del fumetto soprattutto per i giovani, certa che il visionario di Forlimpopoli - che ha costruito l’identità linguistica e gastronomica degli italiani - continuerà a dare buoni consigli anche alle generazioni future”.

Danilo Maurizio, area manager Bra-Saluzzo BPER Banca, ricorda che "BPER Banca ha una vera e propria tradizione per quanto riguarda il sostegno all'editoria, alla lettura - in modo particolare rivolta alle nuove generazioni - e alla cultura in generale. Così, oltre ad essere sponsor di Cheese, non poteva mancare il suo contributo a questo volume che racconta una biografia particolarmente interessante e istruttiva anche per i ragazzi. BPER Banca, anche in quest'occasione, si conferma 'banca che sa leggere'".

“Carissimo Artusi” sarà in libreria a partire dal 29 settembre.

Le informazioni sugli autori:

Brian Freschi, classe 1993, è autore di numerosi volumi a fumetti pubblicati da alcuni dei più significativi editori del settore, e dal 2018 ha iniziato a pubblicare anche narrativa per ragazzi. Insegna letteratura a fumetti alla TheSign Academy di Firenze.

Stefano ‘Ste’ Tirasso è un illustratore e fumettista. Al suo attivo numerose collaborazioni importanti, fra cui quelle con Bao Publishing, Mondadori Ragazzi, De Agostini, Linus.