Una carriera lunga 60 anni per Wilma Vernocchi: "Mi dissero che non avrei mai potuto cantare"

Questa sera Forlì celebra i 60 anni di carriera del soprano Wilma Vernocchi. Dagli studi al Conservatorio di Pesaro la strada è stata lunghissima e non semplice, prima di arrivare ai grandi successi. Oggi sappiamo che alla Scala è stata protagonista nei principali ruoli per quindici anni, che ha calcato importantissimi palchi nazionali ed internazionali, dal San Carlo di Napoli, all'Arena di Verona, all'Opéra di Parigi.

E' proprio lei a raccontare i suoi esordi: "Mi dissero che non avrei mai potuto cantare. Ero terribilmente timida, soggetta ad afonie, ma io volevo cantare come mia mamma Isotta, fra le mura famigliari. Il primo tentativo di studio al conservatorio fu un vero mortificante fallimento. Successivamente nel 1962 frequentai scuole private e i conservatori di Pesaro e Bologna. Nel 1966 fui prescelta dal Centro Perfezionamento Artisti Lirici del Teatro alla Scala. Il critico Eugenio Gara scrisse: '...la giovane Wilma Vernocchi, per il teatro c’è nata sul serio, se ne riparlerà...'. Nel 1970 rappresentai l’Italia alla “2° Word Wide M.Butterfly Competition Tamaki Miura” di Tokyo e Osaka, fui la più giovane concorrente e vinsi il primo premio assoluto per la migliore interpretazione ed esecuzione del personaggio". Da qui è iniziata una incredibile carriera, che Vernocchi ricorda: " Sono stata diretta da maestri e registri di chiara fama e affiancata da celebri artisti. Sono stata la prima artista italiana ad esibirmi nel teatro “Cultural Center” di Manila (Philippines 1973/1984) dove conservo i ricordi più cari. Andavo ripetendo che non avrei mai insegnato canto essendo la materia troppa complessa, ma nel 1986 fui invitata in Giappone dall’Università delle Belle Arti di Nagoja per un corso su la storia, lo stile e la tecnica del nostro storico melodramma. Così iniziai, ininterrottamente, la mia attività di docente nei conservatori italiani, per i corsi europei Erasmus, oltre ai seminari e master-class italiani e stranieri. Riguardo l’inaspettata onorificenza per meriti artistici e didattici di Grande Ufficiale dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana”, pur vivendo in quegli anni a Milano,chiesi che mi venisse consegnata presso la prefettura di Forli il 16 giugno 1994. Mi onora la nomina di Socio Onorario del Rotary International della mia città. Colgo l’occasione per ringraziare i miei numerosi allievi che fino ad ora mi hanno accompagnato nella mia gioia di donare".

Si legge in "Vita e memorie di Giacomo Dradi" a cura di Giacomo Masi: "Il 16 marzo 1958, Chiesa Parrocchiale della campagna di Magliano (Forlì)... per la messa Pontificale di Perosi con i “Cantori “ di Don Gaetano Lugaresi, una giovane Wilma Vernocchi cantò l’Ave Maria di Schubert. Ricordo quella prima volta che l’ascoltai, di aver pensato di non aver mai sentito nulla di simile fino a quel momento. Si aveva la sensazione, ascoltandola, di avere di fronte a sé un’orchestra che tutto d’un tratto si accendeva. Mi auguro, arrivato a questo punto, che sia lei a cantare l’Ave Maria quando me ne andrò".

Il primo concerto di Wilma Vernocchi davanti al pubblico di Forlì, sua città natale, fu però nel 1962. Il suo debutto al Teatro alla Scala di Milano è stato nel 1966 con Elisir d'amore, affiancata da artisti come Di Stefano e Bergonzi e solo qualche anno dopo, nello stesso teatro, è stata Adina in Elisir d'Amore con Pavarotti. La sua lunghissima carriera, che l'ha vista al fianco dei più grandi maestri come Claudio Abbado e Maurizio Arena, soolo per citarne alcuni e lavorare con registi del calibro di Giorgio Strehler, ma anche in una tournée in Oriente con Maria Callas, dagli anni '90 ha incontrato anche l'esperienza dell'insegnamento, come lei stessa ha raccontato. E' tornata a Forlì dopo 29 anni a Milano.