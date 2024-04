Il carro made in Forlì conquista ancora il Carnevale di Gambettola: "Speriamo di sfilare anche in piazza Saffi"

Un altro successo per il gruppo di giovani forlivesi che realizza carri allegorici. "Anche quest’anno siamo arrivati primi in seconda categoria al carnevale di Gambettola - annunciano "I Maranèl" -; abbiamo portato due carri che sono saliti entrambi sul podio". Si tratta di una decina di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, "facciamo carri di carnevale per divertimento e per poter portare avanti una tradizione che sta morendo, speriamo di poter sfilare prima o poi in piazza a Forlì e far tornare i carri in centro", dicono.

I 20 carri allegorici che hanno sfilato domenica per le vie di Gambettola e gli oltre mille figuranti hanno condiviso col pubblico emozioni indelebili. La premiazione ha visto l’affermazione del carro di "Peter Pan" dell’associazione Giovani Tonici avanti a Tom & Jerry delll'associazione Malatesta, One Piece dell’Ass. Amici della Scuola e Frozen dell’Associazione la Fenice. I Maranèl, appunto, col carro "Re leone" si sono aggiudicati il trofeo come miglior carro di seconda categoria. La terza edizione del premio “Cristian Capeti” premio della critica assegnato al gruppo che ha portato in sfilata la migliore coreografia, è stato vinto dall’Associazione Giovani Tonici.

La prima edizione del "premio Barilli" premio al carrista che durante le sfilate si è distinto per estro, fantasia, creatività, genio, originalità ha visto a pari merito la premiazione di Crociati Luca e Lizzo Alessio. Il gruppo forlivese è composto da Luca Canali, Maicol Canali, Maicol Bertelli, Luca Petrini, Gabriele Del Ciondolo, Giacomo Franchino, Andrea Leoni, Marco Buscherini, Luca Rossi, Kevin Bezzi, Lorenzo Canali e Silvano Pagani. Ufficialmente è nato nel 2018, però alcuni membri facevano parte di altri gruppi negli anni precedenti, che si sono sciolti.