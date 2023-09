Foto e parole diventano cartoline in vendita per solidarietà: un nuovo aiuto per la scuola dei Romiti

Non si ferma la macchina della solidarietà per i ragazzi delle scuole alluvionate del quartiere Romiti: una nuova iniziativa nata dal grande cuore e dalla passione ha portato ad un'altra raccolta fondi. Il progetto “Cartoline dalla Romagna" ha veicolato la solidarietà per la scuola primaria Pio Squadrani. Dopo il materiale scolastico, i buoni spesa, i fondi raccolti con la musica e le cene, gli aiuti arrivati da ogni parte, ecco ancora un gesto solidale.

Il progetto “Cartoline dalla Romagna” nasce da un’idea di Federica Nannini, appassionata di fotografia, e Paolo Panzacchi, scrittore, che con

due scatti dell'una e due testi dell'altro hanno creato due cartoline. Nelle immagini uno scivolo coperto di fango ed un quadro sporco. Ogni cartolina è stata spedita come una volta, via posta, o consegnata a mano. Per tutta l'estate Nannini ha venduto le cartoline e venerdì mattina ha fatto una donazione di oltre 1400 euro all'associazione Genitori Amici della Pio Squadrani, una delle scuole duramente colpite dall'alluvione.

Il tutto è stato reso possibile grazie alla buona volontà di Nannini e Panzacchi e alla risposta avuta da chi ha acquistato le cartoline, che ha partecipato all'appello "Dona con noi". Un segno concreto di vicinanza ai ragazzi che frequentano questa scuola.