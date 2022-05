Casa Artusi e le mariette protagoniste su Sky nel programma di Don Pasta: dalle tagliatelle, ai cappelletti, passando per la zuppa inglese

Arriva in Emilia-Romagna “Se hai un problema aggiungi olio”, il viaggio televisivo di Daniele De Michele aka Don Pasta fra le regioni italiane per raccontare la cucina popolare del nostro Paese. E in questo viaggio non poteva mancare una tappa a Casa Artusi di Forlimpopoli L’istituzione di Forlimpopoli e l’associazione delle Mariette sono fra i protagonisti della nuova puntata della serie, che andrà in onda mercoledì 18 maggio, alle ore 21, su Sky Gambero rosso.

Al centro della scena alcune ricette emblematiche del manuale artusiano preparate dalle Mariette nella Scuola di cucina di Casa Artusi: Polpette di lesso, Tagliatelle col prosciutto, Crescioni, Cappelletti all’uso di Romagna, Zuppa inglese e Panettone Marietta. Il rapporto fra Casa Artusi, le Mariette e Don Pasta è di lunga data, come ricorda lui stesso in un post pubblicato sul suo profilo: “Ci siamo incontrati la prima volta quasi 20 anni fa.. abbiamo fatto mille cose assieme.. ed è sempre divertente e appassionate come la prima volta…”.

A immortalare questo nuovo incontro, oltre alle telecamere del Gambero Rosso, la matita dell’illustratrice Giulia Bonaldi, che collabora con la trasmissione e che ha realizzato una simpatica vignetta con le Mariette in Casa Artusi. Fra gli ospiti della puntata ci sarà anche Massimo Bottura per parlare di memoria e avanguardia. E poi, ancora, cuoche di Reggio Emilia, Mirandola, Modena, Bologna, Cesena, per scoprire con loro ricette tipiche del territorio, dallo gnocco fritto alle tagliatelle con il ragù bolognese, alla piadina. Ci sarà anche il musicista Tiziano Sgarbi, meglio noto come Bob Corn, con cui verranno preparati i cappelletti di zucca di Mirandola. Una puntata imperdibile sulle eccellenze e le storie dell’Emilia-Romagna, e per questo ovviamente con Artusi.