5 ristoranti da provare a Castrocaro e Terra del Sole

Quando si ha voglia di passare un pomeriggio o una serata diversi dal solito, due mete vicinissime a Forlì e di sicuro effetto sono Castrocaro e Terra del Sole. Se poi ci coglie un languorino, è bene sapere quali sono i ristoranti più interessanti da provare in zona. Ecco quali sono i primi 5 ristoranti suggeriti da Tripadvisor per mangiare in un ristorante a Castrocaro e Terra del Sole!

Ristoranti a Castrocaro e Terra del Sole: la top 5

5. Al quinto posto, con 230 recensioni, troviamo il Ristorante Il Farro: questo ristorante si trova in Via Borsano 10, Panoramica Volture.

4. Subito fuori dal podio troviamo, al quarto posto, il Ristorante Essentia, in Piazzetta San Nicolò 2, Castrocaro Terme. Si tratta di un ristorante "nuovo" (ha aperto a fine 2019), ma nonostante abbia solo 24 recensioni, sono tutte molto positive.

3. Entriamo nel podio dei ristoranti da provare a Castrocaro e Terra del Sole con il Ristorante Gabriele, in via Bernardina, 1, che si assesta al terzo posto con 160 recensioni.

2. Secondo posto per la suggestiva Osteria del Castello di Terra del Sole, in Via Felice Cavallotti 2A: le 78 recensioni sono quasi unanimi nel definirlo un luogo eccellente!

1. Ed eccoci arrivati alla fine di questa top 5, con il primo posto occupato dal Ristorante Pizzeria Il Laghetto. Ben 335 le recensioni per questo ristorante famosissimo della zona: lo trovate in Via Sadurano, 3.

Bonus: Caffè 900

Passare da Castrocaro e non fermarsi alla Pasticceria Gelateria Gran Caffe' 900 è un peccato ben peggiore del peccato di gola che si compie entrando in questo piccolo tempio della dolcezza: non si è stati veramente a Castrocaro se non si è gustato il loro gelato!

E voi? Dove andate a mangiare quando passate da Castrocaro e Terra del Sole?