Dalla lunga esperienza da chef nasce la nuova attività insieme alla compagna: l'avventura a Santa Maria Nuova

Dopo una lunga e proficua esperienza da chef nel territorio cesenate e forlivese, nonostante la ancora giovane età, Tomas Arfella, 37 anni, ha inaugurato a Santa Maria Nuova nel comune di Bertinoro Food lab snc, in società con la compagna Alice Zamagni, attività che opera nel settore del catering a cui si accompagna una linea dedicata alla scuola di cucina avanzata e alle consulenze in tutta la filiera della ristorazione

Il taglio del nastro della sede della sua attività in via Togliatti 30 - con la cucina dove lo chef si adopera alla preparazione dei piatti, i locali che verranno adibiti all'attività formativa e gli uffici amministrativi - è avvenuto alla presenza della sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni.

“Siamo stati felici – mette in luce lo chef Arfella - di avviare questa avventura con l'incoraggiamento della sindaca, oltre a quello di Confartigianato Cesena che ci è stata accanto nella fase di avvio dell'impresa. Il nostro versante principale di attività è il catering, che in questa fase di uscita dalla pandemia, tolte finalmente le restrizioni, è in fase di pieno rilancio per quel che concerne feste aziendali, matrimoni e fiere. Personalmente, in una logica di continuità, metto a frutto il know how accumulato in tanti anni come chef , mestiere in cui continuo a cimentarmi autonomamente nella mia impresa e non più al diretto servizio delle aziende, alle quali però continuo ad offrire la mia consulenza per tutto quello che concerne le problematiche della ristorazione”.

“L'altro ramo di attività che avvieremo – prosegue – riguarda la formazione con corsi mirati per venire incontro alle molteplici esigenze di gruppi e anche di singoli, con l'approntamento di una calendario di iniziative a cui si affiancherà la disponibilità anche ad una formazione più mirata che risponda a specifiche richieste dell'utenza. Io e la mia socia siamo entusiasti di esserci avviati in questa avventura imprenditoriale, una lineare prosecuzione del mio percorso professionale, e speriamo di toglierci tante soddisfazione privilegiando come sempre ho fatto la qualità dei servizi e il rapporto fiduciario con i clienti”.

“L'apertura di una nuova attività nel settore del catering e della formazione nel settore della cucina da parte dei due imprenditori nostri associati – mette in luce il Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena – porta nuova linfa in un settore che tradizionalmente tra i più avanzati nel nostro territorio, che tiene alto il nome acclarato della gastronomia romagnola, con il valore artigiano dello chef creatore”.