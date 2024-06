Due stelle per il centro cinofilo di Castrocaro: si conferma un'eccellenza nazionale per la formazione

Il centro cinofilo Compagni di vita di Castrocaro Terme, capitanato da Monica De Stein, ha ricevuto importanti riconoscimenti a livello nazionale dall’ente Opes Italia: ben due stelle per i suoi corsi di formazione, confermandosi così per il secondo anno consecutivo un centro cinofilo di eccellenza nazionale. Infatti fiore all’occhiello è il corso educatore cinofilo (dog trainer ed avanzato) che già da qualche anno è emerso per differenziarsi da molti altri grazie alla professionalità e ai metodi formativi basati proprio sul mettere in condizioni l’allievo di diventare un vero educatore cinofilo. Un corso a numero chiuso, per candidarsi occorre fare un colloquio. Alla base ci vuole passione, costanza ed empatia.

“Non basta infatti la teoria - spiega De Stein, formatore cinofilo e dirigente sportivo del centro cinofilo - anche se assolutamente necessaria per ampliare le conoscenze e sviluppare programmi educativi, ma serve tanta pratica e tirocinio mirato all’insegnamento della professione. In questo corso infatti l’allievo sarà immerso nelle vesti dell’educatore, l’obiettivo finale non è solo avere tutte le competenze per poter educare ed addestrare il cane, ma imparare ad insegnare. Questo aspetto viene spesso trascurato nei vari corsi, compagni di vita grazie ad uno staff di eccellenza ha ideato negli ultimi anni un corso innovativo basato su un metodo di studio step by step e tanta pratica e tirocinio mirato agli obiettivi finali".

"Il corso infatti già da un po’ di tempo è riconosciuto a livello nazionale dal Coni, da Opes Italia e aderisce alla formazione Snaq delle qualifiche nazionali e alle certificazioni a norme Uni 11790:2020 ed Eqf Cen Workshop Agreement (Cwa) 16979 , un corso d’eccellenza unico - prosegue -. Ma non solo. Compagni di vita ha ricevuto ben 5 stelle per le discipline sportive, e soprattutto per i Detection Games, sport cinofilo basato sull’olfatto del cane, dove il cane deve cercare un odore nascosto e segnalarlo al proprio conduttore ; anno scorso la squadra di Compagni di vita si è classificata prima nel campionato nazionale. Un centro cinofilo stellato a 360 gradi, dove si spazia dalla scuola per cuccioli all’educazione avanzata, al patentino per cani , fino ad arrivare agli sport cinofili che sono alla portata di tutti che appassionano cani di ogni età e razza e i loro conduttori".

"I metodi educativi sono basati sul benessere del cane e sulle teorie moderne ed efficaci per raggiungere obiettivi duraturi e migliorare la relazione con il proprio cane - chiarisce -. La programmazione per i prossimi mesi è davvero vasta: si spazia da seminari sull’olfatto, gare sociali, regionali e nazionali, puppy class, passeggiate educative, ma anche formazione per educatori, corsi di formazione per istruttori di disciplina (hoopers e detection ) e per dog sitter". Lo staff del centro cinofilo ha partecipato recentemente alla manifestazione "A spasso con Fido" in Corso Mazzini a Forlì il 18 maggio, dove oltre alle conferenze e dimostrazioni, compagni di vita ha intrattenuto con successo per tutta la giornata i vari cagnolini che insieme ai propri conduttori hanno potuto provare varie attività di mobility, giochi di attivazione mentale e giochi di fiuto.