Dopo una vita nel mondo dell'abbigliamento, chiude il negozio e diventa life coach: "Seguo ciò che mi fa stare bene"

Una nuova partenza, un nuovo percorso, vissuto come una crescita personale. Dopo una vita nel settore dell'abbigliamento, chiude il negozio e sceglie la strada del coaching. Non è stata certamente una decisione presa alla leggera, quella di Nicoletta Moscato, 49 anni, da 10 anni titolare di Facciadastile, negozio di abbigliamento donna in via Monari. Era cresciuta professionalmente in una storica attività del centro gestita dalla madre, Salvagente, che da oltre un anno ha abbassato la serranda.

“Mia mamma ha chiuso forse nel momento ideale – spiega Moscato, che ha affrontato gli ultimi duri anni per questo comparto -. Sono cresciuta nel mondo dell'abbigliamento, ma ho deciso di chiudere la mia attività, dopo due anni di profonda crisi nel settore dell'abbigliamento. Siamo abbandonati a noi stessi dalle istituzioni, nessuno ci dà supporto e aiuto nei momenti di difficoltà e ne abbiamo passati tanti ultimamente: dal post Covid, alla scoppio della guerra, all'alluvione, che ha distrutto mezza città. Mi sono chiesta cosa stavo sbagliando, poi è arrivata questa decisione, molto meditata”. Le fila Moscato le ha tirate mentre era in sella alla sua bici, passione che coltiva, viaggiando in lungo e in largo.

“La situazione è purtroppo precipitata in poco tempo, sono passata da 3 dipendenti alla decisione di chiudere, - racconta, svelando però una nuova avventura che vuole intraprendere -. In questi ultimi 5 anni ho frequentato la scuola di counseling ed ho finito da poco quella di coaching. Sono partita pensando di fare un percorso di crescita personale, per imparare a gestire le relazioni, senza sapere, in realtà, che andavo ad imparare una professione. Inizialmente ho portato questa nuova esperienza anche in negozio, con lo shopping consapevole, incontri e gruppi serali di condivisione, ma non ha funzionato. Il mio lavoro, secondo me, aveva bisogno di un valore aggiunto, che ho trovato nella dimensione del life e business coaching, professione che nel frattempo ho cominciato ad esercitare”.

Arrivata davanti ad un bivio, Moscato ha preso la sua decisione: “Avevo bisogno di scegliere ed ho scelto quello che mi fa stare bene, perchè purtroppo non so quando ci sarà una ripresa del settore dell'abbigliamento. Chiuderò tra ottobre e novembre ed inizialmente cercherò un impiego part time da svolgere insieme al coaching, che spero diventi presto un lavoro a tempo pieno, accanto alla passione per la bicicletta”.

Per la titolare di Facciadastile, alla notizia della chiusura, sono arrivati attestati di stima: “La maggioranza delle clienti mi augura 'in bocca al lupo', sono dispiaciute, sto avendo riscontri e messaggi bellissimi, c'è anche chi si commuove”, racconta Moscato, che è pronta a tuffarsi a capofitto nella nuova avventura. “ E' un bel salto, io amo molto le sfide, sto bene nei cambiamenti, spero di continuare a vivere con entusiasmo e sognando, perchè sono una sognatrice, di continuare a crescere e di portare un beneficio alla società con questa decisione”, conclude

