Dopo 3 anni chiude il ristorante in centro: "Ci piace pensare che sia solo un arrivederci"

L'addio, o come sperano l'arrivederci, è affidato una frase del poeta libanese Khalil Gibran. "Possiamo ancora vedere la luce di stelle che non esistono più da secoli. Così ancora ti riempie e folgora il ricordo di qualcuno che hai amato per poi vederlo andar via".

Con un annuncio sui social si è chiusa un'altra porta a Forlì, quella della cucina etnica di Baalbek Locanda Libanese. Il locale era stata una delle aperture che avevano contribuito alla valorizzazione di Corso Diaz negli ultimi anni ed aveva come caratteristica distintiva una cuoca libanese, che preparava i piatti della sua tradizione. Ed è proprio lei il tassello che viene a mancare.

"Purtroppo per motivi personali (di cui ho capito l'importanza) la nostra Chef Faten mi ha comunicato che non potrà più essere alla guida della cucina di Baalbek - si legge sui social -. E poiché non può esistere Baalbek senza Faten, di cui é stata il cuore per l'amore che ha sempre dimostrato in tutti i piatti che ha preparato, ci spiace comunicare che Baalbek chiude. Sono stati tre anni bellissimi ma anche durissimi. Siamo stati felici di avere portato nella nostra città una cucina meravigliosa e speciale come quella libanese. Grazie veramente di cuore a tutte le persone che sono venute a trovarci in questi anni. Chi non é venuto, peccato, ha perso una grande occasione. Grazie Faten, sei una persona speciale prima che una cuoca eccezionale. Grazie a tutti, a noi piace pensare che sia solo un arrivederci".

Aperto nel 2019 il ristorantino che effettuava anche asporto e domicilio, non offrirà più ai forlivesi i piatti tipici della Terra dei cedri, tra profumi speziati e sapori decisi. Racconta Faten Khalil: "Sono stata contentissima, mi dispiace tanto di avere lasciato per motivi familiari. Ho visto che in questi anni il ristorante ha funzionato benissimo, abbiamo avuto tanti clienti anche dai dintorni. Speriamo più avanti di poter riaprire a Forlì. Io vorrei tornare più forte e in un locale più grande".